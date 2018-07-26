Пропавшую калужанку нашли

Как мы уже рассказывали, 24 июля в Калуге пропала 29-летняя женщина. Волонтёры из «Лизы Алерт» организовали поиски в районе Оки.

Спустя несколько часов после начала поисков стало известно, что женщина найдена.

- По дороге с работы она неудачно оступилась и в итоге пролежала какое-то время в бессознательном состоянии, - рассказала нам сестра женщины. - Но по приезду в больницу никаких серьезных повреждений не засвидетельствовали, только переохлаждение.