Пропавшую калужанку нашли

Как мы уже рассказывали, 24 июля в Калуге пропала 29-летняя женщина. Волонтёры из «Лизы Алерт» организовали поиски в районе Оки.
Спустя несколько часов после начала поисков стало известно, что женщина найдена.
- По дороге с работы она неудачно оступилась и в итоге пролежала какое-то время в бессознательном состоянии, - рассказала нам сестра женщины. - Но по приезду в больницу никаких серьезных повреждений не засвидетельствовали, только переохлаждение.
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