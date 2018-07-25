29-летняя девушка пропала в Калуге

Во вторник, 24 июля, в Калуге ушла из дома в неизвестном направлении 29-летняя Маргарита ТРОШИНА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтёры объявили о сборе добровольцев для поиска вечером 25 июля. Их ждут у съезда к Оке в районе улицы Болдина. Телефон координатора: +79611210060.
Приметы пропавшей:
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Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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