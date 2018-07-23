Водитель автобуса побил пассажира

Как мы писали ранее, водитель автобуса маршрута №37 подрался с пассажиром. Он поругался с шофером из-за включенной в салоне печки. На улице в эти дни, как известно, стояла жара.

Как прокомментировали в Управлении калужского троллейбуса (УКТ) по данному случаю начата внутренняя служебная проверка. После нее будет принято решение в отношении водителя.

- Если вина водителя буде доказана, к нему будут приняты дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, - прокомментировал нам заместитель руководителя УКТ Михаил Мирзоев.

Чтобы составить наиболее полную картину ЧП, планируют опросить кондуктора, свидетелей конфликта, просмотреть все имеющиеся в наличии видеозаписи. Одна из них была сделана читателем группы "Калуга жесть". На ней видно как водитель, матерясь, несколько раз бьёт пассажира ладонью.