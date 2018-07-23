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Водитель автобуса побил пассажира

23.07.2018 15:52 5 1414 Алёна Павлова

Как мы писали ранее, водитель автобуса маршрута №37 подрался с пассажиром. Он поругался с шофером из-за включенной в салоне печки. На улице в эти дни, как известно, стояла жара.

Как прокомментировали в Управлении калужского троллейбуса (УКТ) по данному случаю начата внутренняя служебная проверка. После нее будет принято решение в отношении водителя. 

- Если вина водителя буде доказана, к нему будут приняты дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, - прокомментировал нам заместитель руководителя УКТ Михаил Мирзоев.

Чтобы составить наиболее полную картину ЧП, планируют опросить кондуктора, свидетелей конфликта, просмотреть все имеющиеся в наличии видеозаписи. Одна из них была сделана читателем группы "Калуга жесть". На ней видно как водитель, матерясь, несколько раз бьёт пассажира ладонью. 

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

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