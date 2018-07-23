Водитель с пассажиром подрались из-за печки в салоне

Водитель и пассажир подрались в автобусе №37 в Калуге, сообщили в группе «КалугаЖесть».
Пассажир автобуса возмутился, что шофер включил летом печку в салоне. Водитель услышав нелестные отзывы в свой адрес, вышел из своей кабины и предложил «начистить рожу» пассажиру. В итоге мужчины подрались.
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