Водитель с пассажиром подрались из-за печки в салоне

23.07.2018 11:13 2343

Водитель и пассажир подрались в автобусе №37 в Калуге, сообщили в группе «КалугаЖесть».

Пассажир автобуса возмутился, что шофер включил летом печку в салоне. Водитель услышав нелестные отзывы в свой адрес, вышел из своей кабины и предложил «начистить рожу» пассажиру. В итоге мужчины подрались.

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