Скончалась ещё одна калужанка, попавшая в крупную аварию под Воронежем

Как мы уже писали, семья калужан попала в крупную аварию под Воронежем на прошлой неделе. «Лада гранта» столкнулась с грузовиком «Ивеко», который ехал в попутном направлении. В результате аварии на месте погибла 23-летняя калужанка.
Позже в больнице умерла мать погибшей девушки.
- Водитель «Гранты» уснул и врезался в отбойник, - приводит воронежский портал «Моё» слова очевидца. - Водитель МАЗа пытался уйти от столкновения. В этот момент в него врезался ехавший сзади грузовик.
«Лада» буквально превратилась в груду металла. Легковушке снесло крышу. Автомобиль смяло со всех сторон.
В больнице остаются два молодых 29-летних мужчины.
Напомним, семья калужан возвращалась с отпуска на море, когда уставший водитель не справился с управлением.
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