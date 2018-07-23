Скончалась ещё одна калужанка, попавшая в крупную аварию под Воронежем

Как мы уже писали, семья калужан попала в крупную аварию под Воронежем на прошлой неделе. «Лада гранта» столкнулась с грузовиком «Ивеко», который ехал в попутном направлении. В результате аварии на месте погибла 23-летняя калужанка.

Позже в больнице умерла мать погибшей девушки.

- Водитель «Гранты» уснул и врезался в отбойник, - приводит воронежский портал «Моё» слова очевидца. - Водитель МАЗа пытался уйти от столкновения. В этот момент в него врезался ехавший сзади грузовик.

«Лада» буквально превратилась в груду металла. Легковушке снесло крышу. Автомобиль смяло со всех сторон.

В больнице остаются два молодых 29-летних мужчины.

Напомним, семья калужан возвращалась с отпуска на море, когда уставший водитель не справился с управлением.

