Калужанка погибла в аварии под Воронежем

В четверг, 19 июля, в Рамонском районе Воронежской области на трассе М-4 в аварии погибла калужанка.
23-летняя девушка вместе с семьёй возвращалась с юга домой. За рулем «Лады гранта» находился 29-летний мужчина, а в салоне, помимо девушки, сидели ее 55-летняя мать с 30-летним братом, сообщает РИА «Воронеж».
Легковушка столкнулась с грузовиком «Ивеко», который ехал в попутном направлении. Травмы получили водитель легковушки, брат и мать погибшей. Всех доставили в больницу.
Водитель грузовика не пострадал.
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