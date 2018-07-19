Нашли тело подростка, упавшего в реку

Как мы уже писали, в среду, 18 июля, в районе Корекозево пропал 16-летний подросток. Трое друзей гуляли по песчаной косе на Оке. В какой-то момент один из тинейджеров упал в углубление реки и не смог выбраться.

Друзья позвали на помощь рыбаков, а те вызвали спасателей, однако найти ребенка не удалось.

По сообщению следственного комитета, который начал проверку по этому факту, тело подростка обнаружили сегодня днем недалеко от места его пропажи.

- На месте было установлено, что русло реки имеет расширение и резкое углубление, течение быстрое с заворотами, - сообщает следственный комитет. По предварительной информации, семья мальчика является благополучной, в момент происшествия родители подростка находились на даче недалеко от места происшествия.

Фото: региональное управление СК