Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 19 июля
$ 62.90 0.47
73.13 0.11
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Нашли тело подростка, упавшего в реку

19.07.2018 15:58 0 3061 Сергей ПЕТРОВ
Нашли тело подростка, упавшего в реку

Как мы уже писали, в среду, 18 июля, в районе Корекозево пропал 16-летний подросток. Трое друзей гуляли по песчаной косе на Оке. В какой-то момент один из тинейджеров упал в углубление реки и не смог выбраться.

Друзья позвали на помощь рыбаков, а те вызвали спасателей, однако найти ребенка не удалось.

По сообщению следственного комитета, который начал проверку по этому факту, тело подростка обнаружили сегодня днем недалеко от места его пропажи.

- На месте было установлено, что русло реки имеет расширение и резкое углубление, течение быстрое с заворотами, - сообщает следственный комитет. По предварительной информации, семья мальчика является благополучной, в момент происшествия родители подростка находились на даче недалеко от места происшествия.

Фото: региональное управление СК


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие чп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Мужчина погиб в огне 18.07.2018 13:27

«Рено» снёс 10 метров ограждения на улице Гагарина 16.07.2018 15:21

Калужское авто перевернулось в Сочи 16.07.2018 14:58

Бомбу искали в электричке «Москва-Калуга» 16.07.2018 12:00

«Порше» вспыхнул ночью в Калуге 16.07.2018 11:38

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 20 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 20 июля, 16:00
Мастер-класс для волшебников
Безумная лаборатория
сб 21 июля, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
чт 26 июля, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
ср 22 августа, 12:00
"Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

пт 20 июля, 19:00
«РОК ФАНТОМЫ», инструментальный ансамбль «Палладио»
Филармония
пт 20 июля, 21:00
Varang Nord
GaragE Bar (Бар Гараж)
пн 23 июля, 19:00
Концерт «В мире танца»
Гостиные ряды
чт 26 июля, 19:00
Шоу-программа «Лето»
Гостиные ряды

Кино

Небоскреб
Русалка. Озеро мертвых
Человек-муравей и Оса
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» реализует масштабный проект по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии

Врачи Калуги бесплатно консультируют по вопросам бесплодия

Калужский филиал Россельхозбанка запустил вклад «Надежное будущее»

Распродажа Интернета и цифрового телевидения в Макснете

Последние объявления на KupiSlona.ru

Наружная и внутренняя отделка дома, обустройство участка, демонтаж

Комбинезон 0-2 года осень/зима/весна

Цена: 1 500 руб.

Зимний конверт для новорождённого

Цена: 1 500 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Новости партнеров

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

Новые Интернет возможности - теперь можно в Сети заказать ритуальные товары

Из чего складываются средние цены на похороны в Москве?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.