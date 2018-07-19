Подростка на Оке унесло течением

Вчера, 18 июля, трое подростков гуляли по песчаной косе реки Ока в районе деревни Корекозево. 16-летний тинейджер упал в реку и не смог выбраться, так как река в этом месте резко углубляется и имеет быстрое течение с заворотами.
Друзья мальчика попросили помощи рыбаков, которые вызвали спасателей. Однако до настоящего времени ребенок не найден, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.
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