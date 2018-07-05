Пропавшего мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в селе Оболенское Жуковского района 27 июня ушёл из дома 45-летний мужчина. С тех пор он не выходили на связь.

В среду, 4 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пропавший найден. Где именно он находился, сейчас уточняется.

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