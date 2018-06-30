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Пропал 45-летний мужчина

30.06.2018 08:40 0 1775 Дмитрий Ивьев
Пропал 45-летний мужчина

В селе Оболенское Жуковского района 27 июня ушёл из дома 45-летний Владимир ПОНОМАРЁВ. С тех пор он не выходит на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост – 163 см,
  • Плотного телосложения,
  • Русые волосы.

Он может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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