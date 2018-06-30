Пропал 45-летний мужчина

В селе Оболенское Жуковского района 27 июня ушёл из дома 45-летний Владимир ПОНОМАРЁВ. С тех пор он не выходит на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Он может нуждаться в медицинской помощи.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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