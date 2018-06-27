Водитель «Газели» устроил аварию на Правом берегу

На Правом берегу в Калуге водитель «Газели» пытался развернуться и не пропустил встречную легковушку.

Авария попала на запись видеорегистратора.

Как рассказал водитель легковушки, на этом участке дороги раньше была двойная сплошная линия. Однако сейчас разметка стёрлась.

Никто из людей в ДТП не пострадал.

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