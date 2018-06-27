Водитель «Газели» устроил аварию на Правом берегу

На Правом берегу в Калуге водитель «Газели» пытался развернуться и не пропустил встречную легковушку.
Авария попала на запись видеорегистратора.
Как рассказал водитель легковушки, на этом участке дороги раньше была двойная сплошная линия. Однако сейчас разметка стёрлась.
Никто из людей в ДТП не пострадал.
В объектив вашего видеорегистратора попала авария? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
|
Пожилая женщина погибла в аварии 27.06.2018 11:11
Пробка на Московской: авария с мотоциклистом остановила движение 22.06.2018 17:17
Две «семёрки» лоб в лоб столкнулись на Северном 21.06.2018 13:00
«Мицубиси» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину 20.06.2018 15:54
Гагаринский мост стоял из-за аварии 20.06.2018 08:50
Срочно продаю улучшенную однокомнатную квартиру на Терепце
Продам 2-комнатную квартиру, ул. Ст. Разина
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: