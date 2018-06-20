Пропавшую 14-летнюю девушку нашли

Как мы уже рассказывали, в ночь на 20 июня в деревне Воробьево под Малоярославцем ушла из дома 14-летняя девушка.

Во второй половине дня в среду появилась информация, что девушка вернулась домой. Её жизни ничего не угрожает. Где именно школьница находилась, пока не уточняется.