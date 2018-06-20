Пропала 14-летняя девушка

В ночь на среду, 20 июня, в деревне Воробьево Малоярославецкого района ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия ДЕРУНОВА.

- Скорее всего, она уехала в Малоярославец,- написала в «ВКонтакте» сестра девушки Марина Фетисова. - Думаем, что может быть где-то в центре города. Дозвониться не можем - телефон выключен у неё. Заявление в полицию подали, но пока информации нет.

Приметы:

Рост – 175 см,

Чёрные джинсы,

чёрная джинсовая куртка, на спине дракон,

чёрные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 89109144379.