Пропала 14-летняя девушка

В ночь на среду, 20 июня, в деревне Воробьево Малоярославецкого района ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия ДЕРУНОВА.
- Скорее всего, она уехала в Малоярославец,- написала в «ВКонтакте» сестра девушки Марина Фетисова. - Думаем, что может быть где-то в центре города. Дозвониться не можем - телефон выключен у неё. Заявление в полицию подали, но пока информации нет.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 89109144379.
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