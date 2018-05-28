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Годовалый малыш выпал из окна на улице Рылеева

28.05.2018 13:06 13 6946 Елена Французова

В воскресенье, 27 мая, в Калуге из окна квартиры на 3 этаже пятиэтажного дома по улице Рылеева выпал ребёнок. Мальчику 1 год и 11 месяцев.

- По предварительным данным, ребенок самостоятельно взобрался на кухонный стол, затем на подоконник, и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал вместе с ней, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Малыш приземлился на газон и получил перелом, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи выяснили, что ребёнок воспитывается в благополучной семье, живёт в хороших бытовых условиях, на момент происшествия взрослые находились в других комнатах. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие дети
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