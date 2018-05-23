В Калуге на Северном поймали нутрию

Во вторник, 22 мая, зоозащитники поймали ручную нутрию в микрорайоне Северный. Как рассказала руководитель Центр реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА, о зверьке сообщили местные жители. Нутрия пострадала от собак и, скорее всего, от людей. Животное поместили в Центр, назвали Изабеллой.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс».