В Калуге на Северном поймали нутрию

Во вторник, 22 мая, зоозащитники поймали ручную нутрию в микрорайоне Северный. Как рассказала руководитель Центр реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА, о зверьке сообщили местные жители. Нутрия пострадала от собак и, скорее всего, от людей. Животное поместили в Центр, назвали Изабеллой.
Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс».
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