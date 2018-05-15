Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 15 мая
$ 61.77 0.03
73.94 0.43
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

В разбившейся «Ладе» ехали студенты калужского колледжа

15.05.2018 15:05 11 5676
В разбившейся «Ладе» ехали студенты калужского колледжа

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 15 мая, в Малоярославецком районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Лада». Стали известны некоторые подробности этого происшествия.

В аварии, напомним, погибли 19-летний водитель ВАЗ 21115 и 26-летняя пассажирка ВАЗ 2110. Ещё пять человек попали в больницу.

Как рассказал заместитель главврача Малоярославецкой ЦРБ Андрей Дрожжин, одного пострадавшего пришлось срочно отвезти в Калугу, ещё два человека находятся в реанимации. У всех – переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга.

Добавим, что в ВАЗ 21115 ехали на учёбу в областной центр пятеро студентов Калужского аграрного колледжа. Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства этого трагического происшествия.

По предварительной версии, причиной могло стать то, что ВАЗ десятой модели выехал на полосу встречного движения.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Лобовое столкновение легковушек: 2 человека погибли и 5 ранены 15.05.2018 11:42

В Калуге на «зебре» сбили велосипедиста с ребёнком 15.05.2018 10:47

«Мицубиси» перевернулся на трассе 14.05.2018 15:41

Водитель «Лады» погиб в аварии на окружной 14.05.2018 10:12

Пробки в Калуге: авария на Кирова остановила несколько улиц 11.05.2018 10:19

Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 мая, 07:00
На работу на велосипеде!
Калуга
сб 19 мая, 18:00
Ночь музеев: Шедевры из запасников 2018
Калуга
сб 19 мая, 20:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

ср 16 мая, 13:00
Арт-прогулка по залам Третьяковской галереи
Городская библиотека-филиал № 13
пт 18 мая, 18:00
Интерактивные спектакли
Калуга
сб 19 мая, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Калуга
вс 20 мая, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

вт 15 мая, 19:00
Игорь Рубцов и русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
чт 17 мая, 19:00
«Шедевры мировой классики»
Филармония
вт 15 мая, 19:00
"Лирическое концертино". Юбилейный концерт
Дом музыки
пт 18 мая, 18:00
МишинДжем
Калуга

Кино

Мстители: Война бесконечности
Муза смерти
Анон
Смешарики. Дежавю
Новости компаний

«Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике

МегаФон» запускает trade-in для смартфонов Samsung и Apple

В 40 странах, как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»

«Ростелеком» предлагает калужанам умные решения для видеонаблюдения внутри дома и за его пределами

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
ПАО ВымпелКом (Билайн)
 666
АО «Обнинскоргсинтез»
 2807
АО «Калугапутьмаш»
 265
ООО «Сибирский элемент-Рента-К»
 111
ЗАО «Лореаль»
 304
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 58
ООО «Бентелер Аутоматив»
 135
ООО «Агро-инвест»
 192
Всего проголосовало: 4538
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

Новости партнеров

Новинки сериалов на любой вкус: смотрите онлайн в отличном качестве

Кремация в Москве: что нужно учесть потребителю, чтобы не платить за лишние услуги?

Создайте уют в спальной комнате себе по нраву

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.