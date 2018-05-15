В разбившейся «Ладе» ехали студенты калужского колледжа

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 15 мая, в Малоярославецком районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Лада». Стали известны некоторые подробности этого происшествия.
В аварии, напомним, погибли 19-летний водитель ВАЗ 21115 и 26-летняя пассажирка ВАЗ 2110. Ещё пять человек попали в больницу.
Как рассказал заместитель главврача Малоярославецкой ЦРБ Андрей Дрожжин, одного пострадавшего пришлось срочно отвезти в Калугу, ещё два человека находятся в реанимации. У всех – переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга.
Добавим, что в ВАЗ 21115 ехали на учёбу в областной центр пятеро студентов Калужского аграрного колледжа. Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства этого трагического происшествия.
По предварительной версии, причиной могло стать то, что ВАЗ десятой модели выехал на полосу встречного движения.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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