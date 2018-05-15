Лобовое столкновение легковушек: 2 человека погибли и 5 ранены

Во вторник, 15 мая, около 9:30 у деревни Алешково Малоярославецкого района произошло ДТП.
- По предварительной информации, 19-летний водитель «пятнашки» двигался в сторону Детчино. 27-летний водитель «десятки» - во встречном направлении, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
В результате лобового столкновения погибли 19-летний водитель «пятнадцатой» и 26-летняя пассажирка «десятки». Ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести, их доставили в больницу. Состояние пострадавших и причина аварии устанавливаются.
UPD. В разбившейся «Ладе» ехали студенты калужского колледжа.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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