Лобовое столкновение легковушек: 2 человека погибли и 5 ранены

Во вторник, 15 мая, около 9:30 у деревни Алешково Малоярославецкого района произошло ДТП.

- По предварительной информации, 19-летний водитель «пятнашки» двигался в сторону Детчино. 27-летний водитель «десятки» - во встречном направлении, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

В результате лобового столкновения погибли 19-летний водитель «пятнадцатой» и 26-летняя пассажирка «десятки». Ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести, их доставили в больницу. Состояние пострадавших и причина аварии устанавливаются.

UPD. В разбившейся «Ладе» ехали студенты калужского колледжа.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.