Вандалы разгромили паркоматы на Рылеева

В четверг, 3 мая, рано утром прохожие обнаружили, что несколько паркоматов на улице Рылеева – в районе бывшего рынка - разбиты. МКУ «Служба единого заказа» сообщила об этом в полицию.

- На место выезжал участковый, по данному факту проводится проверка, - сообщили нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. – Устанавливается сумма ущерба.

Напомним, что это не первый подобный случай. Четыре года назад паркомат разбили на улице Кирова.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.