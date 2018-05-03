Тройное ДТП на трассе: водитель «Лады» сгорел в машине

В четверг, 3 мая, около 12:10 на 90 км трассы А-130 в Жуковскому районе произошло ДТП, в котором есть погибший и пострадавший.
- По предварительной информации, водитель Subaru, двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска, выехал на встречную полосу, в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114. От удара Subaru отбросило на свою полосу, где произошло столкновение с Toyota, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
- Ехал небыстро, неожиданно услышал слева, хотя буквально несколько секунд назад я оглядывался в зеркало, громкий хлопок, - рассказал водитель Toyota. - В следующее мгновение увидел, как параллельно мне, вращаясь вдоль оси, идёт Subaru. Мне пришлось прижиматься вправо, притормаживать.
В результате столкновения «Лада» загорелась. Её водитель погиб. Личность скончавшегося сейчас устанавливается. 59-летний водитель Subaru госпитализирован в больницу с переломом грудины.
Фото: Александр НЕФЁДОВ.
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