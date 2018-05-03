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Тройное ДТП на трассе: водитель «Лады» сгорел в машине

03.05.2018 15:25 3 5237
Тройное ДТП на трассе: водитель «Лады» сгорел в машине

В четверг, 3 мая, около 12:10 на 90 км трассы А-130 в Жуковскому районе произошло ДТП, в котором есть погибший и пострадавший. 

- По предварительной информации, водитель Subaru, двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска, выехал на встречную полосу, в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114.  От удара Subaru отбросило на свою полосу, где произошло столкновение с Toyota, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

- Ехал небыстро, неожиданно услышал слева, хотя буквально несколько секунд назад я оглядывался в зеркало, громкий хлопок, - рассказал водитель Toyota. - В следующее мгновение увидел, как параллельно мне,  вращаясь вдоль оси, идёт Subaru. Мне пришлось прижиматься вправо, притормаживать.

В результате столкновения «Лада» загорелась. Её водитель погиб. Личность скончавшегося сейчас устанавливается.  59-летний водитель Subaru госпитализирован в больницу с переломом грудины. 

Фото: Александр НЕФЁДОВ. 


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Тэги: происшествие дтп авария
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