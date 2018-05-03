Гостиницу, которая по документам колбасный цех, признали опасной для людей

Прокуратура Юхновского района направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности гостиницы «Айсберг Угра». При проверке соблюдения требований пожарной безопасности в ней, выяснилось, что это здание введено в эксплуатацию как колбасный цех. Кроме того, в гостинице небезопасно находиться.
- В здании не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов; помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; отсутствует второй эвакуационный выход с каждого этажа здания, - сообщает в четверг, 3 мая, областная прокуратура.
По факту выявленных нарушений вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, а также об устранении выявленных нарушений. Помимо этого, в Дзержинский районный суд Калужской области направлено исковое заявление о приостановлении деятельности гостиницы «Айсберг Угра».
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