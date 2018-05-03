Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 04 мая
$ 62.00 0.73
75.21 0.55
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Бинго! Контракт на строительство Дворца спорта всё-таки заключили

03.05.2018 10:47 13 4106 Оксана КОЛОСОВА
Бинго! Контракт на строительство Дворца спорта всё-таки заключили

Мытарства с поиском подрядчика для Дворца спорта в Калуге, которые продолжались почти год, наконец-то, остались позади. Строить объект будет ООО «Монолитстрой» (г. Красноярск). Контракт с компанией стоимостью 3 млрд. 849 млн. рублей был заключен 30 апреля. 

Как мы рассказывали, эта организация стала единственным участником электронного аукциона, шестого по счёту, по поиску подрядчика для Дворца спорта. Её заявка соответствует всем заявленным требованиям, однако 20 апреля торги были приостановлены в связи с тем, что в Федеральную антимонопольную службу РФ поступили жалобы от трёх компаний «на действия заказчика, уполномоченного органа при проведении электронного аукциона».

Мы предположили, что организации не были допущены до аукциона. Однако позже выяснилось, что на участие в торгах они не заявлялись, а направленные ими жалобы касались ряда условий, прописанных в конкурсной документации. Все три жалобы комиссия ФАС признала необоснованными, и 28 апреля аукцион возобновили. 

О компании из Красноярска известно, что она зарегистрирована в 1993 году. Занимается строительством жилья, коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, среди которых есть перинатальные центры в Красноярске и Ачинске, здания музея и республиканской больницы в г. Абакан, онкодиспансер в Красноярске.

Дворец спорта, по словам губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, будет построен уже через два года. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество дворец спорта
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ветерану ВОВ установили памятную доску в Калуге 03.05.2018 15:34

В Калужской области появится «Кванториум» за 57 млн. рублей 03.05.2018 14:58

Калужские клещи заражены боррелиозом 03.05.2018 10:02

На первомай в Калуге открыли обновлённую Доску Почёта 03.05.2018 08:13

Александр Иванов и депутаты Городской Думы приняли участие в первомайском митинге 03.05.2018 08:09

Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 08 мая, 15:00
День победы: полная афиша праздника
Калуга
вс 13 мая, 14:00
Веселые старты для собак
Сквер им. Волкова
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

пт 04 мая, 18:00
Цирк-Шапито
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 05 мая, 13:00
Сверхъестественная Суббота
Безумная лаборатория
сб 05 мая, 17:00
Программа "Подводные приключения"
Дело в Соусе, кафе
вс 06 мая, 11:00
Рисование картин цветным песком
Тарарам, детская игровая площадка

Концерты

пт 04 мая, 19:00
«Песни Великой Победы»
Дом музыки
сб 05 мая, 19:00
Концерт «За несколько дней до Победы...»
Филармония
сб 05 мая, 21:00
Группа Океаны
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 06 мая, 19:00
Группа "Моды"
Мажор, бар

Кино

Мстители: Война бесконечности
Тренер
Собибор
Папа-мама гусь
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» восстановил электроснабжение потребителей

Калужская индустрия туризма и отдыха выбирает «Ростелеком»

Стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»

МегаФон обеспечил связью участников «ФармЭволюции»

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

Новости партнеров

Топ-5 лучших спальных мешков по отзывам покупателей

Что выбрать для жилья: особенности и преимущества

Основные выгоды удобного сотрудничества с надежным форекс-брокером FX-INVEST

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.