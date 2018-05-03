Бинго! Контракт на строительство Дворца спорта всё-таки заключили

Мытарства с поиском подрядчика для Дворца спорта в Калуге, которые продолжались почти год, наконец-то, остались позади. Строить объект будет ООО «Монолитстрой» (г. Красноярск). Контракт с компанией стоимостью 3 млрд. 849 млн. рублей был заключен 30 апреля.
Как мы рассказывали, эта организация стала единственным участником электронного аукциона, шестого по счёту, по поиску подрядчика для Дворца спорта. Её заявка соответствует всем заявленным требованиям, однако 20 апреля торги были приостановлены в связи с тем, что в Федеральную антимонопольную службу РФ поступили жалобы от трёх компаний «на действия заказчика, уполномоченного органа при проведении электронного аукциона».
Мы предположили, что организации не были допущены до аукциона. Однако позже выяснилось, что на участие в торгах они не заявлялись, а направленные ими жалобы касались ряда условий, прописанных в конкурсной документации. Все три жалобы комиссия ФАС признала необоснованными, и 28 апреля аукцион возобновили.
О компании из Красноярска известно, что она зарегистрирована в 1993 году. Занимается строительством жилья, коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, среди которых есть перинатальные центры в Красноярске и Ачинске, здания музея и республиканской больницы в г. Абакан, онкодиспансер в Красноярске.
Дворец спорта, по словам губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, будет построен уже через два года.
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