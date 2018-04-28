Пропавшую пенсионерку нашли в больнице

Как мы рассказывали, в Калуге пропала 73-летней женщина. По словам родственников, 21 апреля она ушла из дома и не вернулась.
К поискам пропавшей подключились полиция и волонтёры. В итоге 27 апреля полицейские, проверяя базы данных, выяснили, что пенсионерка легла на плановое лечение в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
В настоящее время стражи порядка встречаются с пожилой женщиной, они выясняют, почему она не сообщила о госпитализации близким.
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