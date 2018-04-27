В Калуге пропала пенсионерка

В субботу, 21 апреля, ушла из дома и до сих пор не вернулась 73-летняя Валентина Ивановна ТИХОНОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Телосложение – худощавое,

Глаза – карие,

Волосы – светлые.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.