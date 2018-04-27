Женщину сбили на переходе

Около 21:30 в четверг, 26 апреля, на трассе А130 в районе Малоярославца под колёса «Киа Рио» попала 28-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, её сбила 42-летняя водитель.

- Она подъезжала к нерегулируемому переходу, обозначенному знаками и разметкой, и стала объезжать остановившуюся впереди машину, которая пропускала пешехода, - рассказали в дорожной полиции.

У пострадавшей различные травмы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.