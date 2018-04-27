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Женщину сбили на переходе

27.04.2018 12:20 4 1722 Дмитрий Ивьев
Женщину сбили на переходе

Около 21:30 в четверг, 26 апреля, на трассе А130 в районе Малоярославца под колёса «Киа Рио» попала 28-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, её сбила 42-летняя водитель.

- Она подъезжала к нерегулируемому переходу, обозначенному знаками и разметкой, и стала объезжать остановившуюся впереди машину, которая пропускала пешехода, - рассказали в дорожной полиции.

У пострадавшей различные травмы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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