Ураган повалил 22 дерева в Калуге

Как мы рассказывали, шквалистый ветер с дождём обрушился на Калужскую область в субботу, 21 апреля. В результате разгула стихии были оборваны провода, снесены заборы, повалены десятки деревьев по всей Калужской области. Во вторник, 24 апреля, на планёрке в горуправе сообщили, что калужане жалуются на состояние бора. Гулять там теперь невозможно – кругом валяются деревья.
- Порядок, конечно, мы там наведём, - ответил на это начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ. - Но после того, как на этой неделе закончим ликвидацию последствий на территории города. Во дворах, на проезжей части повалены 22 дерева. Работы выполнены процентов на 70.
И.п. городского головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ остался недоволен таким ответом. Он считает, что в бору нужно в короткий срок навести порядок:
- По основным маршрутам следования калужан, беговые дорожки и так далее – в первую очередь. Затягивать совершенно не нужно. В приоритете – проходные места. Надо сделать. Там каждый день гуляют, день долгий стал. Не откладывайте в долгий ящик, до пятницы все ключевые, востребованные дороги должны быть выполнены.
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