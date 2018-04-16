Девушка сломала обе ноги в аварии на улице Кирова

Около 4 часов ночи в субботу, 14 апреля, ВАЗ 2104 и «Опель Корса» столкнулись на улице Кирова в Калуге в районе перекрёстка с улицей Марата.

По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «четвёрки» не справился с управление и «догнал» иномарку. За рулём «Опеля» сидела 22-летняя девушка.

В результате аварии 23-летняя пассажирка иномарки сломала обе ноги.

Фото: УГИБДД по Калужской области.