Девушка сломала обе ноги в аварии на улице Кирова

Около 4 часов ночи в субботу, 14 апреля, ВАЗ 2104 и «Опель Корса» столкнулись на улице Кирова в Калуге в районе перекрёстка с улицей Марата.
По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «четвёрки» не справился с управление и «догнал» иномарку. За рулём «Опеля» сидела 22-летняя девушка.
В результате аварии 23-летняя пассажирка иномарки сломала обе ноги.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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