Пляж на Воробьёвке затопило

Как мы уже рассказывали, в Оке на территории Калуги уровень воды приближается к шестиметровой отметке.
Такой паводок пока не несёт угрозы жителям близлежащих улиц, опасным считается уровень в 13,5 метра. Но пляж в районе улицы Воробьевской уже затопило. Многие калужане приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне разлившейся реки.
Это же место летом.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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