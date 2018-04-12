Пляж на Воробьёвке затопило

Как мы уже рассказывали, в Оке на территории Калуги уровень воды приближается к шестиметровой отметке.

Такой паводок пока не несёт угрозы жителям близлежащих улиц, опасным считается уровень в 13,5 метра. Но пляж в районе улицы Воробьевской уже затопило. Многие калужане приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне разлившейся реки.

Это же место летом.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.