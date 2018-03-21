Виновник ДТП выплатил пострадавшей 165 тысяч

Житель Калуги заплатил 165 тысяч рублей женщине, пострадавшей в ДТП. Мужчину признали виновным в этой аварии.

- Он ехал на своём автомобиле и на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не пропустил встречную машину, - рассказали во вторник, 20 марта, в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. - В результате пассажирке этой машины был причинен вред здоровью средней тяжести.

Пострадавшая в ДТП женщина подала в суд. Но добровольно водитель-виновник возмещать ущерб отказался. Он принес деньги только тогда, когда приставы внесли его в список невыездных из страны.