Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Пятница, 16 марта
$ 56.94 0.00
70.53 0.38
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

По факту смерти 17-летнего пловца возбудили уголовное дело

15.03.2018 17:50 3 2529 Сергей ПЕТРОВ
По факту смерти 17-летнего пловца возбудили уголовное дело

Как мы уже писали, сегодня в бассейне «Олимп» Обнинска прямо во время соревнований скончался 17-летний пловец. Следственный комитет сообщил, что возбудил по факту гибели спортсмена уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По предварительным данным юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад, - говорится в официальном сообщении СК. - В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши. 

В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи видеокамер и документацию, а также опросили очевидцев.
- По имеющимся данным, за несколько дней до соревнований юноша, житель Обнинска, прошел медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям. Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорят следователи. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествия
Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге пропала 64-летняя женщина 26.02.2018 16:14

Многоходовочка: калужанин обманом продал муниципальную землю 15.09.2017 09:15

2241 взрывоопасный боезапас обезвредили сапёры за этот год 12.09.2017 11:30

В Козельском районе пропал 47-летний грибник 11.09.2017 17:06

Фанат заплатил 55 000 за матерные стишки и лишился футбола на 8 месяцев 11.09.2017 12:32

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 18 марта, 11:00
Выставка-раздача кошек
Областной Молодежный центр
сб 24 марта, 13:00
Настольные ролевые игры. Третья встреча
Городской Досуговый центр
сб 24 марта, 17:00
«Дети режиссера Станиславского»
Силикатный, ДК
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 14 апреля, 14:00
Тотальный диктант в Калуге
Калуга
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

сб 17 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 17 марта, 11:00
«Совушка». Мастер-класс по керамике
English Formula, школа
сб 17 марта, 13:00
Мастер-класс «В ожидании весны»
English Formula, школа
сб 17 марта, 14:30
Детский праздник с анимационной программой
Победа, Кафе-Бар-Буфет

Концерты

пт 16 марта, 21:00
ПРОСПЕКТ & The Outside Doors & ЭЙФОРИ.Я
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 17 марта, 19:00
Фестиваль аргентинского танго
Дом музыки
сб 17 марта, 19:00
Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ и Рада РАЙ. "Снова вместе"
Арена КТЗ, ДК
сб 17 марта, 19:00
Крис Аивер
Андеграунд Кафе

Кино

Чёрная Пантера
Tomb Raider: Лара Крофт
Селфи из ада
Шерлок Гномс
Новости компаний

«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента

За пять лет МРСК Центра и Приволжья инвестировала в развитие электосетевого комплекса Калужской области 8,5 млрд. рублей

Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки – благодаря проекту с admitad

МРСК Центра и Приволжья в 2017 году дополнительно направила на повышение надежности районных электросетей в Калужской области более 826 млн. рублей

Опросы
На калужских дорогах хотят установить больше камер. А на вашу манеру вождения камеры влияют? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Новости партнеров

Рейтинг автосервисов Санкт Петербурга. Какой самый лучший?

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.