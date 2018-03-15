По факту смерти 17-летнего пловца возбудили уголовное дело

Как мы уже писали, сегодня в бассейне «Олимп» Обнинска прямо во время соревнований скончался 17-летний пловец. Следственный комитет сообщил, что возбудил по факту гибели спортсмена уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- По предварительным данным юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад, - говорится в официальном сообщении СК. - В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши.
В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи видеокамер и документацию, а также опросили очевидцев.
- По имеющимся данным, за несколько дней до соревнований юноша, житель Обнинска, прошел медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям. Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорят следователи. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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