18-летнюю девушку сбили на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 13 марта, на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад в Калуге под колёса «Опеля» попала 24-летняя девушка. На следующий день на этом же переходе сбили ещё одну калужанку.
Около 13:15 она пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора, а водитель «Мазды» поворачивал с Баррикад направо на Ленина.
Госпитализация пострадавшей не потребовалась, рассказали в УГИБДД по Калужской области.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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