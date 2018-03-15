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18-летнюю девушку сбили на улице Ленина

15.03.2018 11:30 4 1917 Дмитрий Ивьев
18-летнюю девушку сбили на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 13 марта, на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад в Калуге под колёса «Опеля» попала 24-летняя девушка. На следующий день на этом же переходе сбили ещё одну калужанку.

Около 13:15 она пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора, а водитель «Мазды» поворачивал с Баррикад направо на Ленина.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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