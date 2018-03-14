Девушку сбили на переходе в Калуге

Около 21:45 во вторник, 13 марта, на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад в Калуге сбили 24-летнюю девушку.
По предварительной информации ГИБДД, водитель «Опель Астра» наехал на пешехода, которая шла на зелёный сигнал светофора.
У пострадавшей ушиб передней брюшной стенки.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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