Девушку сбили на переходе в Калуге

Около 21:45 во вторник, 13 марта, на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад в Калуге сбили 24-летнюю девушку.

По предварительной информации ГИБДД, водитель «Опель Астра» наехал на пешехода, которая шла на зелёный сигнал светофора.

У пострадавшей ушиб передней брюшной стенки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.