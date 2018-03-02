21-летнего парня сбили на переходе

Вечером в четверг, 1 марта, на проспекте Ленина в Обнинске 31-летний водитель «Мицубиси» сбил пешехода. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Пострадавшему 21 год. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть по «зебре». Врачи диагностировали у молодого человека ушиб правой руки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.