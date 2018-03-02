Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Пятница, 02 марта
$ 56.43 0.06
68.88 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

21-летнего парня сбили на переходе

02.03.2018 13:49 4 1325 Дмитрий Ивьев
21-летнего парня сбили на переходе

Вечером в четверг, 1 марта, на проспекте Ленина в Обнинске 31-летний водитель «Мицубиси» сбил пешехода. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Пострадавшему 21 год. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть по «зебре». Врачи диагностировали у молодого человека ушиб правой руки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

В аварии на Баумана пострадала женщина 02.03.2018 11:57

Пешеход попал под колёса микроавтобуса 02.03.2018 11:08

В Калуге водитель «Ауди» сбил девочку и скрылся 02.03.2018 10:22

Три машины столкнулись на улице Баумана 01.03.2018 12:31

Водитель погиб в массовой аварии на Киевской трассе 27.02.2018 10:05

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
сб 03 марта, 16:00
Фестиваль индийской музыки и танца 2018
Областной Молодежный центр
вт 13 марта, 18:00
Весенний кубок КВН
Областной Молодежный центр
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

сб 03 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 03 марта, 12:00
Детская игровая программа «Весёлый переполох»
Калуга
сб 03 марта, 13:00
Праздничная игровая программа «Мой дом. Мой двор. Мой праздник»
Колюпановский СКДЦ
вс 04 марта, 11:00
Щенячий патруль
Арена КТЗ, ДК

Концерты

сб 03 марта, 17:00
Карл Дженкинс. "Stabat Mater"
Дом музыки
сб 03 марта, 20:00
Трио Германа Сметанина
Андеграунд Кафе
вс 04 марта, 18:00
Группа «Тёплая Трасса»
Андеграунд Кафе
вс 04 марта, 19:00
J. Seven, концерт "Из Израиля с любовью"
Филармония

Кино

Чёрная Пантера
Пятьдесят оттенков свободы
Ночные игры
Мэри и ведьмин цветок
Новости компаний

Более 10 000 километров оптики построил «Ростелеком» для устранения цифрового неравенства в ЦФО

Самострой требует оформления

В Калужской области выберут Лучшего работодателя

«МегаФон» получил награду за самый быстрый мобильный интернет в России

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.