Водитель «Ауди» погиб в лобовой аварии

Днём в среду, 14 февраля, на дороге между Кировом и Бетлицей столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и грузовая «Газель».
По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель легковушки ехал в сторону Бетлицы, на повороте не справился с управлением и вылетел на встречку.
Водитель легковушки скончался на месте.
Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.
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