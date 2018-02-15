Водитель «Ауди» погиб в лобовой аварии

Днём в среду, 14 февраля, на дороге между Кировом и Бетлицей столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и грузовая «Газель».

По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель легковушки ехал в сторону Бетлицы, на повороте не справился с управлением и вылетел на встречку.

Водитель легковушки скончался на месте.

Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.