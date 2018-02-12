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13-летняя девочка вновь сбежала из дома

12.02.2018 15:44 8 2136 Елена Французова
13-летняя девочка вновь сбежала из дома

8 февраля в 15:30 ушла из дома Людмила Сайченко, ученица Спас-Загорской школы Малоярославецкого района. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Как предполагает полиция, девочка может находиться в Обнинске.

Ранее она неоднократно самовольно уходила из дома. Напомним, что в предыдущий раз девочка пропадала в январе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят незамедлительно сообщить по телефону: 102, 5-49-02, 8 (48431) 26411, 8(48431) 54944.


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Тэги: дети происшествие

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