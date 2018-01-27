Пропала 13-летняя девочка

В прошлую субботу, 20 января, в Малоярославце ушла из дома 13-летняя Людмила САЙЧЕНКО. Об этом сообщает районное отделение полиции.
- До сих пор ее местонахождение неизвестно, - отмечают в ОМВД. - На свою страницу в «ВКонтакте» под именем Людмила Глуховская последний раз заходила 23 января в 22:20. Ранее девочка уже уходила из дома.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться в полицию по телефонам 102 или (48431) 5-49-02.
|
Бабушку сбили на улице Комарова, водитель скрылся 26.01.2018 13:39
На Степана Разина внедорожник сбил женщину и врезался в столб 26.01.2018 12:39
Бандиты три раза выстрелили в калужского полицейского 26.01.2018 10:04
Пешеход погиб под колёсами «Мерседеса» 26.01.2018 09:42
21-летняя девушка пострадала в аварии на улице Глаголева 25.01.2018 09:37
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: