Пропала 13-летняя девочка

В прошлую субботу, 20 января, в Малоярославце ушла из дома 13-летняя Людмила САЙЧЕНКО. Об этом сообщает районное отделение полиции.

- До сих пор ее местонахождение неизвестно, - отмечают в ОМВД. - На свою страницу в «ВКонтакте» под именем Людмила Глуховская последний раз заходила 23 января в 22:20. Ранее девочка уже уходила из дома.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться в полицию по телефонам 102 или (48431) 5-49-02.