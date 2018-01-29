Пропавшую девочку нашли живой

Вечером в воскресенье, 28 января, в Малоярославце нашли 13-летнюю девочку, пропавшую неделей ранее. Об этом сообщает местный отдел полиции.
Где именно школьница провела больше недели, в ОМВД не уточняют. Однако местные жители в соцсетях выкладывали фото школьницы с её парнем. Они были размещены в Сети как раз в те дни, когда девочку искали.
|
В Калуге женщина выпала из троллейбуса 29.01.2018 12:52
Владельцы собак подрались, разнимая животных 29.01.2018 10:33
Четыре человека погибли и пять пострадали в ночной аварии 29.01.2018 09:57
Пропала 13-летняя девочка 27.01.2018 10:52
Бабушку сбили на улице Комарова, водитель скрылся 26.01.2018 13:39
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: