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Пропавшую девочку нашли живой

29.01.2018 08:53 9 2961 Дмитрий Ивьев
Пропавшую девочку нашли живой

Вечером в воскресенье, 28 января, в Малоярославце нашли 13-летнюю девочку, пропавшую неделей ранее. Об этом сообщает местный отдел полиции.

Где именно школьница провела больше недели, в ОМВД не уточняют. Однако местные жители в соцсетях выкладывали фото школьницы с её парнем. Они были размещены в Сети как раз в те дни, когда девочку искали.


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Тэги: происшествие дети

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