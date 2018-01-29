Пропавшую девочку нашли живой

Вечером в воскресенье, 28 января, в Малоярославце нашли 13-летнюю девочку, пропавшую неделей ранее. Об этом сообщает местный отдел полиции.

Где именно школьница провела больше недели, в ОМВД не уточняют. Однако местные жители в соцсетях выкладывали фото школьницы с её парнем. Они были размещены в Сети как раз в те дни, когда девочку искали.