Детский омбудсмен о ЧП в школе: «Наш случай отличается от тех, которые были по всей стране»

Как мы рассказывали, 2 февраля в школе №1 произошло ЧП. Ученик 7-го класса кинулся с ножом на одноклассника, ранил его и выпрыгнул из окна третьего этажа. Раненному подростку сразу же оказали помощь. А нападавшего мальчика госпитализировали в областную больницу с подозрением на перелом позвоночника.
На сегодня жизни ребёнка ничего не угрожает, но врачи опасаются делать какие-либо прогнозы.
Происшествие никак не комментирует региональное министерство образования. Отказывается что-либо говорить по этому поводу и директор школы Ольга РЯКОВА. Она лишь сообщает, что учебное заведение работает в обычном режиме.
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА собирается в ближайшее время приехать в Спас-Деменск.
- Встречусь и с учителями, и с ребятами, - рассказала она 6 февраля нашему изданию. - Надо понять, в чём причина. Наш случай отличается от тех, которые были по всей стране. Вся информация, которая необходима для того, чтобы сделать выводы, к нам поступает. Пока более подробно об этом в интересах несовершеннолетних участников происшествия мы говорить не можем. На эту тему я общалась с заместителем губернатора. Необходимо усиливать работу органов профилактики правонарушений.
Учащиеся школы в соцсетях рассказывали, что напавшего ребёнка одноклассники травили с первого класса. Насмехались, издевались. Отбирать личные вещи – пенал, рюкзак – было нормой. А в этом учебном году дети и вовсе решили его не замечать – полностью игнорировать, будто он пустое место. Мальчишка растёт без отца, друзей у него практически нет, целыми днями он сидел за компьютером или уткнувшись в телефон. Жители Спас-Деменска говорят, что мальчик очень тихий, вежливый. От него такого никто не ожидал.
Напомним, что с начала года было несколько случаев нападения в российских школах. Сейчас следователи выясняют, связаны ли между собой трагические случаи в школах Перми, поселка Смольное Челябинской области и Улан-Удэ.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Калужского следственного управления СК взять на контроль расследование нападения школьника на одноклассника.
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