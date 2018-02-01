Авария с 4 погибшими: полиция назвала виновника

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в воскресенье, 28 января, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Фольксваген Гольф».
Калужская полиция 31 января назвала предварительную версию случившегося: 39-летний водитель «Пассата» совершал обгон и врезался во встречный «Гольф».
В ДТП погибли три пассажира «Гольфа» и один пассажир «Пассата». Оба водителя, а также три пассажира, находившиеся в машине предполагаемого виновника, попали в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.
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