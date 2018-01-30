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Мужчина спас из горящего дома женщину и двух её дочерей

30.01.2018 08:51 9 2089 Елена Французова
Мужчина спас из горящего дома женщину и двух её дочерей

Как мы рассказывали, 22 января в Обнинске загорелся многоквартирный дом. В результате пожара один человек погиб. Жертвами огня чуть не стала женщина и двое её дочерей – 5 и 7 лет.

Пожар начался на первом этаже. Затем огонь распространился выше. Люди, находившиеся на верхнем этаже здания, были отрезаны от единственного пути эвакуации. Из-за сильного задымления жительница второго этажа с детьми не смогла пройти на лестницу. Молодая мама начала терять сознание. И все могло бы закончиться трагично, если бы на помощь не пришёл сосед – Артём Ларюнин (на фото). Молодой человек осматривал соседние комнаты, желая убедиться, что все жильцы спаслись.

- Он помог женщине с детьми перебраться к себе в комнату, а затем стал по очереди спускать их через оконный проем людям, находящимся внизу, - сообщает во вторник, 30 января, ГУ МЧС по Калужской области.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар артем ларюнин

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