Бандиты три раза выстрелили в калужского полицейского

Вечером в четверг, 25 января, в Саратовском районе напали на сотрудника полиции из Калужской области.
Трое наших земляков-полицейских приехали под Саратов для расследования уголовного дела о хищениях. По предварительным данным местного управления Следственного комитета, они проверяли причастность к преступлению двоих мужчин. В какой-то момент подозреваемые не менее трех раз выстрелили из травматического пистолета и обреза охотничьего ружья в сторону полицейского. Пострадавшему оказана помощь, его жизни ничего не угрожает.
Предполагаемые преступники задержаны в тот же вечер.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное приобретение, хранение оружия.
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