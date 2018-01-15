«Матиз» врезался в столб – погиб водитель

Около 23:10 в воскресенье, 14 января, на улице Радищева в Малоярославце погиб 31-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, за рулём «Дэу Матиз» он не справился с управлением, и машина врезалась в столб.
Автомобилист скончался на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
На новой шопинской дороге маршрутка сбила женщину 15.01.2018 10:47
Четырёх детей сбили на калужских дорогах 15.01.2018 10:28
Женщина перевернулась на «Приоре» 12.01.2018 14:01
22-летнюю девушку сбили в Калуге 12.01.2018 10:22
Водитель фургона погиб в столкновении с фурой 12.01.2018 09:34
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: