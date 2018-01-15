«Матиз» врезался в столб – погиб водитель

Около 23:10 в воскресенье, 14 января, на улице Радищева в Малоярославце погиб 31-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, за рулём «Дэу Матиз» он не справился с управлением, и машина врезалась в столб.

Автомобилист скончался на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.