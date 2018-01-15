В Калуге нашли пропавшего мужчину

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 22 декабря велись поиски пропавшего Александра Генералова.

Вечером в воскресенье, 14 января, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что мужчина найден живым. Где именно он провёл последние три недели, пока не уточняется.