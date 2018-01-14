В Калуге пропал 34-летний мужчина

В Калуге ведутся поиски 34-летнего Александра ГЕНЕРАЛОВА. Ещё 22 декабря около 18:00 он ушёл из дома на улице Болотникова на работу и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.
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