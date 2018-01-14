В Калуге пропал 34-летний мужчина

В Калуге ведутся поиски 34-летнего Александра ГЕНЕРАЛОВА. Ещё 22 декабря около 18:00 он ушёл из дома на улице Болотникова на работу и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 185 см,

Телосложение: нормальное,

Цвет глаз: голубые,

Волосы: русые,

Был одет: тонкая кофта с капюшоном серого цвета, голубые джинсы и чёрные кроссовки,

С собой: документы, мобильный телефон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.