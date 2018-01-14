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В Калуге пропал 34-летний мужчина

14.01.2018 09:21 1 1706 Дмитрий Ивьев
В Калуге пропал 34-летний мужчина

В Калуге ведутся поиски 34-летнего Александра ГЕНЕРАЛОВА. Ещё 22 декабря около 18:00 он ушёл из дома на улице Болотникова на работу и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Рост: 185 см,
  • Телосложение: нормальное,
  • Цвет глаз: голубые,
  • Волосы: русые,
  • Был одет: тонкая кофта с капюшоном серого цвета, голубые джинсы и чёрные кроссовки,
  • С собой: документы, мобильный телефон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие

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