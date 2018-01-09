За праздники сгорели 5 человек

В Калужской области выясняются обстоятельства гибели людей при пожарах в новогодние праздники.
31 декабря в деревне Дубровка Куйбышевского района сгорел деревянный жилой дом. При разборе завалов обнаружены останки человека.
- По предварительным данным, в доме проживал 60-летний одинокий мужчина, который нигде не работал и злоупотреблял спиртным, - сообщает 9 января калужское региональное управление Следственного комитета. - После смерти мужчины в деревне Дубровка осталась проживать одна пожилая женщина.
2 января в этом же районе в деревне Починок при пожаре в деревянном доме погиб 63-летний мужчина.
- Он проживал с сожительницей и ранее уже создавал пожароопасную ситуацию в доме, - сообщает СК. - В результате курения в постели загорался матрас, который сожительнице удавалось вовремя потушить. 2 января во время происшествия женщина находилась на работе.
В этот же день в деревне Рядовка Перемышльского района загорелся заброшенный дачный дом, в котором проживала 45-летняя женщина. В результате она погибла.
Напомним, что в ночь на 4 января в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе погибли две девочки – 14 и 16 лет.
Проверки по всем случаям продолжаются.
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