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Две девочки погибли в сгоревшем доме

04.01.2018 20:26 2 2075 Дмитрий Ивьев
Две девочки погибли в сгоревшем доме

В ночь на четверг, 4 января, в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе погибли две девочки – 14 и 16 лет.

По предварительным данным, 2 января 37-летняя жительница Московской области, её 14-летняя дочь, 16-летняя племянница из Волгоградской области и 68-летний дядя приехали на дачу. 

- В ночь на 4 января взрослые легли спать на первом этаже деревянного дома, включив в сеть электрический обогреватель, девочки легли спать на мансардном этаже, включив в сеть два электрических обогревателя, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ночью взрослые проснулись, услышав крики детей, увидели дым и огонь со второго этажа, подняться на этаж не смогли, так как мансарда была объята пламенем, лестница частично обвалилась. 

Женщина с мужчиной выбежали на улицу,  попытались залезть на мансардный этаж с помощью приставной лестницы через окно, но не смогли, так как повсюду был огонь.

Предварительная причина пожара - перегрузка и оплавление электросети дома из-за превышения предельного напряжения – ночью работали сразу трех электрообогревателя. Проверка сейчас продолжается.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие

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