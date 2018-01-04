Две девочки погибли в сгоревшем доме

В ночь на четверг, 4 января, в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе погибли две девочки – 14 и 16 лет.

По предварительным данным, 2 января 37-летняя жительница Московской области, её 14-летняя дочь, 16-летняя племянница из Волгоградской области и 68-летний дядя приехали на дачу.

- В ночь на 4 января взрослые легли спать на первом этаже деревянного дома, включив в сеть электрический обогреватель, девочки легли спать на мансардном этаже, включив в сеть два электрических обогревателя, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ночью взрослые проснулись, услышав крики детей, увидели дым и огонь со второго этажа, подняться на этаж не смогли, так как мансарда была объята пламенем, лестница частично обвалилась.

Женщина с мужчиной выбежали на улицу, попытались залезть на мансардный этаж с помощью приставной лестницы через окно, но не смогли, так как повсюду был огонь.

Предварительная причина пожара - перегрузка и оплавление электросети дома из-за превышения предельного напряжения – ночью работали сразу трех электрообогревателя. Проверка сейчас продолжается.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.