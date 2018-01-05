Подробности нападения в Анненках: близнецы порезали полицейских

Как мы уже рассказывали, вечером 1 января в Анненках двое мужчин пытались забрать машину у женщины-водителя, остановившейся на светофоре. Позже выяснилось, что до этого нападения мужчины пробовали обокрасть квартиру и нанесли ранения двум полицейским. Нападавшие - братья-близнецы из Брянской области.
- По нашей версии, сотрудниками полиции при попытке совершить кражу из квартиры в Калуге были задержаны братья-близнецы, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, - рассказали нам 5 января в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По дороге в отдел полиции задержанные попытались самовольно покинуть служебный автомобиль. В районе пересечения улиц Беговая, Анненки и Вишневского завязалась борьба, в ходе которой задержанные оказали полицейским активное сопротивление и нанесли ножом несколько ударов в область головы сотрудникам полиции. Полицейские получили резаные раны головы.
После этого близнецы запрыгнули в машину калужанки. Но женщина успела выскочить из авто, прихватив ключи. Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии.
- Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, - подчёркивают в СК.
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