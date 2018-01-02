Нападение в Анненках: у женщины пытались отобрать машину прямо на светофоре

На днях в Калуге в районе Анненок двое мужчин попытались отобрать машину у женщины, которая ехала в ней и остановилась на светофоре.

- Двое неизвестных подошли и, угрожая ножом, пытались завладеть транспортным средством, - рассказали нам во вторник, 2 января, в калужском управлении Росгвардии. - Потерпевшая выскочила из автомобиля, но успела забрать ключ из замка зажигания.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших. У них обнаружен пакет с белым веществом. Предположительно, это наркотики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.