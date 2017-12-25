Столкновение легковушки с фургоном – двое погибли

В пятницу, 22 декабря, около 18:15 на 19 км автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» произошло ДТП.

- По предварительной информации, 38-летняя женщина за рулём Renault Symbol, двигаясь в сторону Калуги, выехала на встречную полосу, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. – В результате легковая машина столкнулась с фургоном Mitsubishi, двигавшимся во встречном направлении.

В ДТП погибли два пассажира Renault Symbol – 28-летний и 34-летний мужчины. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.