Появилось фото с места смертельной аварии на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 декабря, около 3 часов утра на трассе М3 «Украина» в районе деревни Дегтянка Бабынинского района произошло ДТП.
- По предварительной информации, 62-летний водитель грузовой «Газели», двигавшийся в сторону Калуги, выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД по Калужской области. – В результате произошло столкновение с фурой DAF.
Водитель «Газели» от полученных травм скончался.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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