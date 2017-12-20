Появилось фото с места смертельной аварии на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 декабря, около 3 часов утра на трассе М3 «Украина» в районе деревни Дегтянка Бабынинского района произошло ДТП.

- По предварительной информации, 62-летний водитель грузовой «Газели», двигавшийся в сторону Калуги, выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД по Калужской области. – В результате произошло столкновение с фурой DAF.

Водитель «Газели» от полученных травм скончался.

Фото: УГИБДД по Калужской области.