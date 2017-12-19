Водитель погиб в столкновении двух грузовиков

Во вторник, 19 декабря, около 3 часов утра на 189 км Киевской трассы произошло ДТП.

- По предварительной информации, 62-летний водитель грузовой «Газели», двигавшийся со стороны Брянска в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. – В результате произошло столкновение с DAF с полуприцепом.

Водитель ГАЗ от полученных травм скончался. Подробности аварии сейчас устанавливаются.